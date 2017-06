Jetzt gilt es ernst am Eidgenössischen Jodlerfest. Nach langer Vorbereitung ist das Fest nun in vollem Gang. In der «Fiirabigmusig» gibt es Liveaufnahmen vom Eröffnungsabend. Dieser war am Donnerstag in der grossen Simplonhalle Brig und stand unter dem Motto «Natur-Ton-Festival».