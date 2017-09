Erneut will ein politischer Vorstoss aus dem Berner Kantonsparlament das Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer möglich machen. Wie bereits in früheren Jahren würde das die Kantonsregierung auch gerne. Nur sei die Zeit dafür nicht reif, schreibt sie in ihrer Antwort auf den Vorstoss.

« Das Anliegen ist zur Zeit chancenlos. » Christoph Auer

Staatsschreiber Kanton Bern

Die Kantone Neuenburg und Jura kennen ein Ausländerstimmrecht. Die Deutschschweiz sei zurückhaltender. Aber sie ist es nicht geschlossen. Appenzell Ausserrhoden, Basel-Stadt und Graubünden kennen immerhin das fakultative Ausländerstimmrecht in Gemeinden.

« Vielleicht würden einzelne Gemeinden im Kanton Bern das auch wollen. » Christoph Auer

Staatsschreiber Kanton Bern

Und dies sollte Bern eigentlich möglich machen. Nur sei die Zeit dazu nicht reif.