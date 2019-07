In Ringgenberg messen sich diese Tage die besten Armbrustschützen. Beim Nachwuchs aber hapert es.

Rund 950 Armbrustschützinnen und -schützen treffen sich vom 11. bis 21. Juli in Ringgenberg bei Interlaken. Am gleichen Ort war 1981 schon einmal ein solches Fest – doppelt so gross wie heute. «Damals stellten wir eine Anlage mit 80 Scheiben auf, heute genügen 40», sagt Ernst Schiess. Schon 1981 war er im Organisationskomitee, heute ist er OK-Präsident.

Man kann auch am frühen Morgen oder am späten Abend Armbrust schiessen.

«Wir bringen die heutige Jugend nicht mehr in unsere Schiessstände», sagt Ernst Schiess. Dabei sei das Armbrustschiessen ein wunderbarer Sport, lärmlos, man könne ihn am frühen Morgen oder am späten Abend ausüben.

Die Armbrustschützengesellschaft Ringgenberg führt zur Nachwuchsförderung Kurse für Kinder ab 12 Jahren durch. «Sie trainieren einmal pro Woche, aber dann verlieren wir sie, wenn sie mit Beginn der Lehre weniger Zeit haben.» Ernst Schiess hofft, dass das Armbrustschützenfest den Einen oder die Andere für diese Sportart begeistern wird.

Das Eidgenössische Armbrustschützenfest findet seit 2016 alle drei Jahre statt, zuvor war es alle fünf Jahre. Für den diesjährigen OK-Präsidenten Ernst Schiess ist auch das Gesellige neben dem Schiessstand wichtig. «Wir Armbrustschützen sind eine grosse Familie aus der ganzen Schweiz», sagt er. Das OK hat eigens für das Fest einen Campingplatz eingerichtet, die Leute bleiben mehrere Tage. «Zusammen ein Bier trinken ist wichtig – natürlich nach dem Schiessen.»