Beatrice Simon, was bedeutet Ihnen die Unterstützung Ihrer Partei?

Auf der nationalen Ebene kommt es bei der BDP zu einem Generationenwechsel. Die beiden Gründungsmitglieder, Ständerat Werner Luginbühl und Nationalrat Hans Grunder, treten bei den Wahlen im Herbst nicht noch einmal an.

Die BDP Kanton Bern vor einem Wahldebakel retten soll die bernische Finanzdirektorin Beatrice Simon. Diese kandidiert nicht nur für den freiwerdenden Sitz im Ständerat, sondern auch im Nationalrat.

Das Zugpferd der BDP Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Die Berner Regierungsrätin Beatrice Simon gehörte zu den Gründungsmitgliedern der BDP. Sie garantierte der Partei bei den letzten Regierungsratswahlen jeweils Spitzenresultate. 1995 wurde sie in den Gemeinderat von Seedorf gewählt; 2006 schaffte sie den Sprung ins Kantonsparlament. 2010 wählten sie die Bernerinnen und Berner in die Kantonsregierung.

Die Kandidatur für den Nationalrat hat Simon jedoch in den letzten Wochen viel Kritik eingebracht. Von einer «Kandidatur mit Makel» sprach die Tageszeitung «der Bund». Auch von einer «Scheinkandidatur» oder einer «Täuschung der Wählerinnen und Wähler» war die Rede.

Diese Kritik an ihrer Doppelkandidatur wischte Simon gestern am Abend in Lyss zur Seite: «Selbstverständlich würde ich ein Nationalratsmandat annehmen, wenn es mit dem Ständerat nicht klappen sollte. Aber die Ständeratskandidatur steht im Vordergrund.»