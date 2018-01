Im Sommer übergeben Terry und Paul Hofmann die Leitung der Heilpädagogische Lebensgemeinschaft Hofmann in neue Hände. Die beiden 68-Jährigen wollen in die zweite Reihe treten. «Wir geben den Betrieb der HPLG ab, bleiben jedoch eine Grossfamilie», versichert Paul Hofmann. Denn die Beziehungen, die sie in den letzten drei Jahrzehnten aufgebaut haben, könnten nicht abgebrochen werden. «Eine Familie bleibt eine Familie, egal, ob die Eltern pensioniert sind oder nicht.»