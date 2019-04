Der Verein Berner Wanderwege hat so viele Mitglieder wie noch nie. Beim Wegunterhalt zählt er auf viele Freiwillige.

In der Schweiz gibt es über 65'000 Kilometer Wanderwege. Knapp ein Sechstel davon befindet sich im Kanton Bern. So erstaunt es nicht besonders, dass der Kanton Bern über eine besonders grosse Wanderlobby verfügt. Der Verein Berner Wanderwege zählte Ende 2018 14'389 Mitglieder – so viele wie noch nie.

Viele Freiwillige wollen etwas Gutes tun für die Allgemeinheit und auch für sich selber.

Das schlägt sich auch in der Freiwilligenarbeit nieder. Für den Verein arbeiten rund 150 Ehrenamtliche. «Wir haben sogar Wartelisten», sagt Geschäftsführer Bernhard Schmid. «Viele sind frisch pensioniert aber körperlich noch sehr fit und wollen etwas Gutes tun für die Allgemeinheit und auch für sich selber.» Die Freiwilligen kümmern sich beispielsweise um den Wegunterhalt, die Signalisation, sie vertreten den Verein aber auch an Messen.

Was ist mit den Jungen?

«Wir wollen natürlich auch junge Menschen für das Wandern begeistern», so Schmid. Grundsätzlich sei Wandern bei Jungen beliebt, das Problem sei aber eher, dass sie sich nicht an einen Verein binden möchten. «Deshalb versuchen wir, diese Zielgruppe über bestimmte Dienstleistungen zu erreichen.» Etwa mit einem Online-Wanderplaner.