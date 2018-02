Wer sein Video auf der Skiline-App oder im Internet anschauen will, muss sich anmelden und hinterlässt so seinen Namen, sein Geburtsdatum und seine Emailadresse. Er erklärt sich einverstanden, per Post oder E-Mail weiterführende Informationen von Skiline und dem Skigebiet zu erhalten, in dem er einen Skipass gelöst hat. «Wir wollen dem Kunden einen personalisierten Nutzen gewährleisten», sagt Tourismusdirektor Urs Pfenninger. Der Verwendung der Daten seien aber Grenzen gesetzt. Wer sich ausklinken wolle, könne sein Profil löschen und bekomme so auch keine Werbung mehr.