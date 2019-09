Was bleibt übrig nach 86 Tagen Robert Walser-Skulptur? Physisch nichts, aber in den Köpfen bleibe viel.

Fast drei Monate lang hat die Robert Walser-Skulptur den Bieler Bahnhofplatz in einen Kunstort verwandelt. Jetzt ist das von Künstler Thomas Hirschhorn initiierte Projekt zu Ende. Mit seinem Kunstwerk im öffentlichen Raum hat Thomas Hirschhorn die Bevölkerung während 86 Tagen dazu eingeladen, sich zu treffen und sich über den 1878 in Biel geborenen Schriftsteller Robert Walser auszutauschen.

Das war die begehbare Walser-Skulptur auf dem Bieler Bahnhofplatz Bild 1 / 9 Legende: Zuerst viel Holz: Im Mai 2019 beginnt der Aufbau. Keystone Bild 2 / 9 Legende: Das Interesse ist bereits bei den Vorbereitungen gross. Keystone Bild 3 / 9 Legende: Künstler Thomas Hirschhorn wird beim Aufbau von Freiwilligen unterstützt. Keystone Bild 4 / 9 Legende: Die Skulptur wächst und wächst... Keystone Bild 5 / 9 Legende: .. und wird am 15. Juni offiziell eröffnet. Keystone Bild 6 / 9 Legende: Die Bevölkerung ist dazu aufgerufen, mitzumachen. Keystone Bild 7 / 9 Legende: Das Ziel: Die Bevölkerung soll sich über die Texte und Gedanken des Bieler Schriftstellers Robert Walser (1878-1956) austauschen. Keystone Bild 8 / 9 Legende: Täglich gab es ein Theaterstück, Lesungen und Ausstellungen. Keystone Bild 9 / 9 Legende: Nach 86 Tagen ist nun Schluss. Keystone

«Dieser Platz war einfach ein Durchgang zum Bahnhof», sagt der Bieler Gemeinderat Cédric Némitz, «ein Platz, den man möglichst schnell überqueren wollte. Durch Thomas Hirschhorn und seine Skulptur wollte man plötzlich hier verweilen.» Die Skulptur habe Biel viel abverlangt, aber für alle Probleme habe man Lösungen gefunden.

Jetzt wird abgebaut. Bis zum Ende des Monats wird von der Skulptur nichts mehr zu sehen sein. Dann wird der Platz offiziell der Stadt zurückgegeben. Fertig ist das Kunstprojekt allerdings noch lange nicht.

Der Abbau Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Legende: Keystone Die Demontage der Robert Walser-Skulptur begann heute, am 9. September und soll gemäss Angaben des Künstlers am 1. Oktober abgeschlossen sein. Am Samstag, 28. September feiert die Stadt Biel das «Ende dieses Abenteuers» mit einem Apéritif auf dem Bahnhofplatz.

Hunderte Jahre werde die Skulptur noch Auswirkungen haben, so Hirschhorn. Erinnerungen an die intensive Zeit in der Skulptur, das sei das, was zähle – nicht die Skulptur an sich.