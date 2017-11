Der Ständerat und Präsident der SP Schweiz will sich auf die nationale Politik konzentrieren. Derweil steigt die SVP definitiv ins Rennen.

Von verschiedener Seite wurde in den letzten Tagen spekuliert, dass Christian Levrat ins Rennen um den frei werdenden Staatsratssitz steigen könnte. Denn die Linken müssen fürchten, den Sitz der abtretenden grünen Politikerin Marie Garnier an Mitte-Links zu verlieren.

Levrat bleibt in Bern

Die Linke wird den Sitz aber definitiv nicht mit Levrat verteidigen. Wie es in einer Mitteilung der SP des Kantons Freiburg heisst, sei die Parteiführung gemeinsam mit Levrat zum Schluss gekommen, dass der SP-Präsident seine Arbeit im nationalen Parlament weiterführen soll.

«Ich bin noch so motiviert wie am ersten Tag», wird Levrat zitiert. Zudem stünden im Parlament derzeit entscheidende Geschäfte an wie die AHV-Revision und die Unternehmenssteuerreform. «Ich nütze der Freiburger Bevölkerung mehr, wenn ich meine Arbeit in Bern fortführe», so der Ständerat weiter.