Ersatzwahlen in den Bundesrat

Am Mittwochmorgen entscheidet sich, ob Viola Amherd in den Bundesrat gewählt wird. Die 56-jährige Rechtsanwältin aus Brig erhält am Wahltag Unterstützung von einer Delegation aus dem Wallis. Mitglieder der CVP Oberwallis, Freunde und Familienmitglieder sind dafür eigens mit dem Zug nach Bern gereist.

Gute Laune und Weisswein

«Wir sind überzeugt, dass Viola heute gewählt wird», sagt ein optimistischer Philipp Matthias Bregy, Fraktionschef der CVP Oberwallis. Er geht davon aus, dass gegen 250 Walliserinnen und Walliser in Bern bei der Wahl mitfiebern. Nebst der Kantonsfahne hat die Delegation auch die eine oder andere Flasche Weisswein mit im Gepäck.

Amherd hat die klassische «Ochsentour» hinter sich: Sie war Mitglied des Stadtrates (1992 bis 1996) und Stadpräsidentin von Brig-Glis (2000 bis 2012). Seit 2005 ist sie für die CVP im Nationalrat.