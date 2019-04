In den Frühlingsferien bekommen rund zwanzig Kinder zwischen zehn und zwölf Jahren drei Tage lang einen Einblick in die Welt der Forschung. Es ist das dritte Mal, dass die Forschertage stattfinden – dieses Mal in Bern zum Thema Weltall.

Das Projekt ist organisiert von der Stiftung Science et Cité und dem Kinderhilfswerk Kovive.