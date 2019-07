Der Walliser Kantonaltag in Vevey ist am 26. Juli. Die Walliser investieren 250'000 Franken. Der Kanton Bern ist mit 150'000 Franken bescheidener. Der Berner Kantonaltag ist am 30 Juli.

Zum Vergleich: Zürich gibt für den Kantonaltag am 4. August 500'000 Franken aus. Freiburg investiert für seinen Kantonaltag am 20. Juli 200'000 Franken. Das Budget der Freiburger für die ganzen drei Wochen beträgt jedoch 1.2 Millionen Franken.