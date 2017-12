So steht es in der Energiestrategie 2050 des Bundes. Vielen Leuten ist aber nicht bewusst, dass sie auch ohne Eigenheim Solarzellen kaufen können. Dabei kommen beispielsweise im Kanton Bern laufend neue Vermittler zwischen Gebäudebesitzern und Solarstrominteressenten dazu.

Neustes Beispiel ist die Solarify GmbH mit Sitz in Hünibach bei Thun. Sie installiert Solarpanels auf geeigneten Dächern in der ganzen Schweiz und verspricht Käufern eine Rendite von durchschnittlich rund zwei Prozent. Solarify verfügt unter anderem über eine Partnerschaft mit Immobilien Stadt Bern (ISB). Auf der Sporthalle Wankdorf sollen beispielsweise Solarpanels installiert werden, die vom Berner Jungunternehmen angeboten werden. Das Interesse ist vorhanden: Noch 31 von 560 Panels sind zu haben.