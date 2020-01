Legende:

Corinne Marti – Feuerwehr Bellmund-Port

«Ich bin in einer Feuerwehrfamilie aufgewachsen. Wenn mein Vater mitten in der Nacht zu einem Einsatz eilte, habe ich das mitbekommen. Ich hatte also das Feuerwehrfieber schon im Blut. Ich lerne in der Feuerwehr viel und schätze den Zusammenhalt im Team.»

Martina Koch/SRF