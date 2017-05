Eine Studie hält fest: Der Kanton Freiburg bildet im Bereich Pflege und Betreuung zu wenig Leute aus.

Wenn nichts passiert, fehlen in Freiburger Spitälern, Pflegeheimen und in der Spitex bald sehr viele Angestellte in Pflege und Betreuung. Der Kanton müsse in die Ausbildung investieren, sagt Studienleiterin Andrea Zosso. «Gleichzeitig sollten in den Betrieben mehr Praktikumsplätze geschaffen werden.»

Zu viele Leute verlassen zudem den Pflegeberuf. Es brauche Anreize für Wiedereinsteigerinnen. «Der Staat könnte berufsbegleitend Kurse bezahlen.»

Bezahlte Kurse

Schon heute findet Ivo Zumwald, Pflegeheimdirektor im Sensebezirk, nur mit Mühe eine qualifizierte Pflegefachfrau. «Das geht nur mit einem spezialisierten Stellenvermittlungsbüro.»

Er ist sich bewusst: Auch die Pflegeheime müssen aktiv sein. Er bietet zehn Lehrstellen für Fachfrau Gesundheit an. Und das bestehende Personal erhält regelmässig Fortbildungskurse. Finanzielle Anreize für Wiedereinsteigerinnen fände er gut. «Das würde sicher helfen.»