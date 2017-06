Der Verein Frislam lädt zum «Fasting day» im Stadtzentrum. Bei Musik und gemeinsamen Essen sollen sich Muslime und Nicht-Muslime näher kommen.

Yassine Dhif ist gebürtiger Tunesier und in Freiburg aufgewachsen. Und er ist gläubiger Muslim. Zurzeit ist Ramadan und der 30-Jährige fastet – zum Teil über 16 Stunden pro Tag. «Ich spüre beim Fasten eine spirituelle Kraft», sagt er, das helfe gegen den Hunger.

Diese Freude wollen er und sein Verein Frislam teilen, mit dem Volksfest «Fasting Day». Mit Musik und gemeinsamem Essen für Muslime und Nicht-Muslime. «Wir müssen aufeinander zugehen.»

Der Verein Frislam will zeigen: Man kann durchaus Muslim und in der Schweiz integriert sein. Yassine Dhif ist Oberst-Leutnant in der Schweizer Armee und schliesst bald sein Studium als Pharmazeut ab. «Ich habe mehr Freunde, die nicht Muslime sind.»

Terror im Namen des Islams verurteilt er. «Das sind Kriminelle, sie teilen die Werte des Islams nicht.» Anlässe wie der «Fasting Day» sollen zeigen, dass ein friedliches Zusammenleben möglich ist.

Der «Fasting Day» 2017 beginnt am 10. Juni um 18:30 Uhr auf der Place Python in Freiburg. Es gibt Konzerte und – nach Sonnenuntergang – zu Essen.