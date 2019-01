Spitzenkoch Pierre-André Ayer eröffnet in der Nähe des Bahnhofs ein neues Restaurant. An einem geschichtsträchtigen Ort.

Das neue Restaurant befindet sich im Bau des Stararchitekten Mario Botta. Ihn hat Pierrot Ayer, wie er sich nennt, vor dem Umbau getroffen. «Ich musste seine Architektur respektieren.» Für Botta war das Gebäude in Freiburg es der erste grosse Bau. Danach machte er weltweit Karriere.

Spitzenküche statt Musik und Tanz

Die letzten 25 Jahre befand sich in diesen Räumlichkeiten das Rock Café – jahrelang Treffpunkt vor allem für die Jugend aus dem Sensebezirk. Es wurde bis tief in die Nacht gefeiert. «Auch ich war ab und zu bis 3 Uhr in der Früh hier», sagt der Spitzenkoch.

Bild 1 / 6 Legende: Mario Bottas erster grosser Bau: das Gebäude der Freiburger Kantonalbank – mit dem neuen Restaurant im Erd- und Untergeschoss. Patrick Mülhauser/SRF Bild 2 / 6 Legende: So sieht es jetzt im ehemaligen Rock Café aus. Patrick Mülhauser/SRF Bild 3 / 6 Legende: Pierre-André Ayer in seinem neuen Restaurant. Patrick Mülhauser/SRF Bild 4 / 6 Legende: Viele Köche verderben den Brei nicht, so die Devise. Patrick Mülhauser/SRF Bild 5 / 6 Legende: Fruchtiges Dessert als Abschluss eines Dreigängers. Patrick Mülhauser/SRF Bild 6 / 6 Legende: Viel Platz für Gourmet-Fans im neuen Restaurant von Pierre-André Ayer. Patrick Mülhauser/SRF

Im Erdgeschoss will Pierrot Ayer ein Bistrot einrichten – für jedermann, im Untergeschoss einen Gourmet-Tempel. Ayer hat 18 Gault-Millau-Punkte und einen Guide-Michelin-Stern. Ein Kulturwandel für diesen Ort. «Das Leben verändert sich», sagt der 57-Jährige.

Fasziniert von der Arbeit

In einer Zeit, in der viele Restaurants zugehen, wagt Pierrot Ayer einen Neuanfang. «Wer professionell arbeitet, überlebt», sagt der Spitzenkoch. Ihn fasziniere dieser Beruf nach wie vor. «Man kann immer wieder etwas Neues machen.»

Natürlich sei die Arbeit nicht einfach. Die Tage seien lang, die Nächte kurz. «Ich schlafe rund fünf Stunden», so Ayer. Er liebe es, morgens auf den Markt zu gehen und die Bauern zu treffen.