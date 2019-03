Die Betreiber der Bergbahnen Charmey haben kein Geld mehr. Nun liegt es am Kanton, eine neue Gesellschaft zu finden.

Freiburger Skigebiet am Ende

Seit letztem Wochenende stehen die Bergbahnen in Charmey still. Die Wintersaison im Freiburger Skigebiet ist zu Ende. Zu Ende ist auch der Überlebenskampf der Bergbahnbetreiber: die Gesellschaft ist konkurs. Das verkündete der Verwaltungsrat der Télécabine Charmey-Les Dents-Vertes an einer Medienorientierung.

Die Bergbahnen in Charmey konnten ihren Betrieb in den letzten Jahren nur aufrechterhalten, weil die Gemeinde mehrere hundert Franken investierte. Auch im Januar 2019 hiess die Gemeindeversammlung einen Betrag von 250'000 Franken gut. Damit hätte der Betrieb weiterhin garantiert werden können. Allerdings reichten vier Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Charmey Rekurs gegen diesen Entscheid ein. Damit fehlte der Bergbahngesellschaft das nötige Geld.

Wie geht es jetzt weiter?

Jetzt ist es Sache des Konkursrichters, zu klären, wie es mit der Betreibergesellschaft weitergeht. Die betroffenen Angestellten – insgesamt gibt es acht Vollzeitstellen – werden in den nächsten Tagen wohl die Kündigung erhalten. Die Bahnen bleiben voraussichtlich auch im Sommer geschlossen.

Die Anlagen gehören jedoch nicht der Betreibergesellschaft, sondern dem Kanton Freiburg. An ihm ist es nun neue Betreiber für die Bahnen in Charmey zu finden, damit die Bahnen möglichst bald wieder laufen.