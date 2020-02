Bolligen, 6300 Einwohnerinnen und Einwohner, zwischen dem Worblental und dem Emmental. Passt das in die Stadt Bern mit 134'000 Einwohnerinnen und Einwohnern? Kommt eine Fusion für die Bevölkerung von Bolligen in Frage?

Machbar wäre sie, die Fusion der Stadt Bern mit fünf Nachbarsgemeinden, und sinnvoll sei sie mittelfristig. Das sagt eine Studie, die Mitte Februar publiziert wurde.

Nun hat Bolligen als erste dieser Gemeinden ihre Bevölkerung zu einem Informationsabend eingeladen. In der Fragerunde melden sich lauter kritische Stimmen: Würden wir in der linken Stadt Bern nicht einfach überstimmt? Ist die Stadtverwaltung nicht weniger effizient als unsere Gemeindeverwaltung? Wie gross wäre der Druck auf unsere Grünflächen?

Wir haben wenig zu gewinnen, aber viel zu verlieren.

Auch beim Apero gibt's gemachte Meinungen: «Zentralisierung führt zu mehr Verkehr», sagt eine Frau. «Wir haben wenig zu gewinnen, aber viel zu verlieren», findet ein Mann. Kritische Stimmen, wie sie Gemeindepräsidentin Kathrin Zuber erwartet hat: «Es ist wohl einfach noch zu früh für eine Fusion», sagt sie nach dem Infoabend.

Es braucht Mut für etwas Neues – eine Fusion wäre eine Chance.

Doch es gibt auch die anderen Stimmen. «Wir sind eng mit Bern verknüpft, gehen dort in den Ausgang. Das muss man gut anschauen», sagt ein Mann. Eine Fusion wäre eine Chance, findet eine Frau. Und: «Es braucht halt ein wenig Mut für etwas Neues.» In Bolligen ist die Diskussion lanciert.

Bild 1 / 8 Legende: Nach dem Infoabend konnte die Bevölkerung von Bolligen ihre Gedanken zu einer möglichen Fusion mit Bern auf Papier bringen. SRF Bild 2 / 8 Legende: Manche sind skeptisch bis ablehnend einer Fusion mit Bern gegenüber... SRF Bild 3 / 8 Legende: ... auch wegen der Reitschule. SRF Bild 4 / 8 Legende: Andere sehen Vorteile in einer Gemeindefusion. SRF Bild 5 / 8 Legende: SRF Bild 6 / 8 Legende: Vor allem die Jungen müssten bei dem Thema mitreden, findet jemand. SRF Bild 7 / 8 Legende: SRF Bild 8 / 8 Legende: Die Zettelwand stösst am Infoabend der Gemeinde Bolligen auf reges Interesse. Elisa Häni/SRF

In den nächsten Wochen finden weitere Informationsanlässe und Workshops in den sechs beteiligten Gemeinden statt, die Bevölkerung kann zudem ihre Meinung bis am 24. Mai in einem Onlinefragebogen mitteilen.

Bis Ende 2020 sollen die Parlamente respektive Gemeindeversammlungen im Grundsatz entscheiden, ob Fusionsverhandlungen aufgenommen werden. Wenn Ja, haben die Stimmberechtigten in drei bis vier Jahren das letzte Wort zu einer Gemeindefusion.