Der eine ist Journalist und Podcast-Macher, der andere ist Biologe. This Wachter und Beat Fischer. Die beiden sind seit Jahren gute Freunde.

Als die Schulen und Läden wegen Corona geschlossen wurden, hatte This Wachter die Idee für den Podcast. «Draussen ist Frühling und wir wollten etwas unternehmen, damit die Leute trotz Corona mitbekommen, dass draussen die Natur spriesst», sagt Wachter. Der Podcast «Am Wegrand» solle eine coronafreie Insel sein.

Gelbe Blümchen und die Seefahrer

Der Biologe Beat Fischer war sofort begeistert. So zogen sie los und porträtierten erste Pflanzen. Zum Beispiel das Scharbockskraut. In ihrem Gespräch darüber erfährt man, dass dessen Blätter essbar sind, jedoch nur, wenn es noch nicht blüht.

Legende: Das Scharbockskraut: Hübsch, weit verbreitet und die Blätter sind essbar – solange da noch nichts blüht. Colourbox

Seefahrer haben früher kistenweise Blätter des Scharbockskrauts mitgenommen. Scharbock sei ein alter Name von Skorbut, eine Krankheit bei Mangel an Vitamin C, erklärt der Biologe Fischer im Podcast.

«Die Seefahrer hatten das Problem, dass sie nicht viel frisches Gemüse mitnehmen konnten, weil dieses schnell schlecht wurde. Die Blätter des Scharbockskrauts sind reich an Vitamin C und waren deshalb eine beliebte Nahrung auf den Schiffen.» Das sei der Grund, warum die Pflanze Scharbockskraut heisse.

Bis jetzt seien es mehrere hundert Leute, die den Podcast hören, sagt This Wachter. Wie viele genau, könne man noch nicht beziffern.