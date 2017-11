Im Restaurant Engel in der Unterstadt glauben viele Gäste an Engel. Und im Kunstmuseum gibts deren Geschichte.

Engel gab es schon vor dem Christentum, erklärt der emeritierte Freiburger Professor Othmar Keel. Und er weiss, wie sie zu Flügeln kamen: «Bereits die griechische Siegesgöttin Nike Viktoria hatte Flügel.»

Auch der Schutzengel sei schon alt, sagt der emeritierte Professor. Meistens werde er als weibliche Frau in einem langen, weissen Kleid dargestellt. «Im alten Ägypten hatte die Schutzgöttin Isis Flügel.»

Beim Glauben an Schutzengel gebe es allerdings ein Problem: «Was ist mit den Leuten, die Leid erfahren – wo war da der Schutzengel?»

Freiburg eigne sich bestens für eine Engelsausstellung, sagt Stephan Gasser, Konservator im Museum für Kunst und Geschichte. «Engel haben hier im Gegensatz zu reformierten Gebieten eine grosse Tradition.» Viele Kunstwerke in der Ausstellung «Engelwelten» (10.11.2017 – 25.02.2018) stammen aus Freiburg.

Szenenwechsel: In der Auberge de l'Ange in der Freiburger Unterstadt glauben viele Gäste an Engel. «Ich habe einen Schutzengel im Auto», sagt ein Mann. Und der Wirt fügt an, es gebe auch Engel in Menschengestalt – wenn man sich gegenseitig Gutes tue. «Wir können einander Engel sein.»