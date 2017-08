Der Kanton Bern will neben dem Autobahnrastplatz in Wileroltigen einen offiziellen Transitplatz für Fahrende einrichten. Dort, wo seit zwei Jahren immer wieder Fahrende ihre Wohnwagen aufgestellt haben – so auch in diesem Sommer. Das Bundesamt für Strassen Astra hat dem Kanton signalisiert, ein Stück Land für einen solchen Transitplatz abzugeben. Der zuständige Regierungsrat Christoph Neuhaus will trotz des Widerstandes aus der Bevölkerung und der Absage des Infoanlasses die Abklärungen vorantreiben, wie er am Dienstag auf Anfrage von SRF News sagte.