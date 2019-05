Die Sensler Gemeinden St. Antoni und Alterswil schliessen sich mit dem Bezirkshauptort Tafers zusammen. Die Stimmbevölkerung der drei Gemeinden sprach sich klar für eine Fusion aus.

Mit rund 7500 Einwohnerinnen und Einwohnern wird Tafers durch die Fusion die achtgrösste Gemeinde im Kanton Freiburg und nach Düdingen die zweitgrösste Gemeinde im Sensebezirk. Die Fusion tritt per 1. Januar 2021 in Kraft.

Hohe Stimmbeteiligung in St. Antoni und Alterswil

Am deutlichsten war die Zustimmung in St. Antoni mit einem Ja-Anteil von 73 Prozent. In Tafers sprachen sich 69 Prozent für eine Fusion aus, in Alterswil lag der Ja-Anteil bei 57 Prozent.

Die Stimmbeteiligung in den beiden kleineren Gemeinden war hoch: In Alterswil lag sie bei 63.9 Prozent, in St. Antoni bei 65.8 Prozent. In Tafers äusserten sich 51 Prozent der Stimmbevölkerung zu Fusion an der Urne.