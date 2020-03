Wenn die Stadt Bern Aufträge vergibt, lockert sie nun die Auflagen, zum Beispiel für Baufirmen, Lieferanten oder andere Dienstleister. So müssen sie bei Aufträgen zwischen 10'000 und 100'000 Franken weniger Nachweise vorlegen. Ein Teil des Papierkrams soll wegfallen. In Zeiten der Coronakrise könne das Gewerbe diesen Nachweis kaum mehr beschaffen, schreibt die Stadt Bern in einer Mitteilung.

Die Berner Stadtregierung will auch bei den Gebühren die Fristen für die Bezahlung verlängern. Dasselbe fordert die Stadt auch vom Kanton Bern. Zudem solle die Berner Kantonalbank rascher und unbürokratischer Kredite vergeben.