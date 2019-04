Eine Reise an den Fifa-Weltkongress in Mexiko, der Champions-League-Final in Mailand oder ein WM-Spiel live vor Ort in Russland: Diese Tickets und Einladungen hatte Rinaldo Arnold von Fifa-Präsident und Jugendfreund Gianni Infantino höchstpersönlich erhalten.

Wie standen diese Vorgänge im Zusammenhang mit Arnolds Tätigkeit als Oberstaatsanwalt des Kantons Wallis? Gar nicht. So urteilt die Walliser Staatsanwaltschaft. Das Strafverfahren gegen Rinaldo Arnold wurde eingestellt, teilt die Staatsanwaltschaft mit. Während der Strafuntersuchung galt für Arnold die Unschuldsvermutung und er übte weiterhin seine Funktionen aus.

Folge der «Football Leaks»

Als Folge der Medienberichterstattung zu «Football Leaks» und des in den Medien erhobenen Vorwurfs, Arnold habe von Infantino im Hinblick auf seine Amtsführung nicht gebührende Vorteile angenommen, hatte das Büro der Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis am 23. November 2018 einen ausserordentlichen Staatsanwalt eingesetzt.

Dieser eröffnete am 4. Dezember 2018 ein Strafverfahren gegen Arnold wegen Verdachts auf Vorteilsannahme, eventuell passive Bestechung.