Via Computer, Telefon oder Video können medizinische Beratungen durchgeführt werden. Sensoren messen Daten, welche dann von einem Computer ausgewertet und von einem Mediziner begutachtet werden.

In Deutschland wird Telenotfallmedizin in verschiedenen Regionen auch in Krankenwagen eingesetzt. Bei einem Notfall werden die Daten aus dem Krankenwagen an eine Spezialisten, einen Spezialisten übermittelt.

Damit verfügt dieser in Echtzeit über den Verlauf der Vitalparameter, medizinische Daten, Bilder und Töne, um frühzeitig die passenden Massnahmen einzuleiten. Die Übermittlung der Daten ist auch über grosse Distanzen möglich.

Damit sollen Notfallpatienten noch vor Ort schneller und sicherer behandelt werden können. Eine langsame und manchmal unstrukturierte Weitergabe der Informationen über verschiedene Stationen entfällt. Experten sehen besonders auch in ländlichen, weitläufigen Gebiete Vorteile der Telenotfallmedizin. Die Patientin oder der Patient müssen weit transportiert werden, bis in die nächstgelegene geeignete Notaufnahme.