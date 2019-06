Heinz Häsler ist ehrenamtlicher Kurator am Kunsthaus Interlaken, zu dessen Mitinitianten er gehört. Der gebürtige Berner Oberländer arbeitete fast 40 Jahre als Lehrer für bildnerisches Gestalten und Theater am Gymnasium Neufeld in Bern. Heinz Häsler beschäftigt sich seit seinen Jugendjahren mit Kunst. Am Kunsthaus Interlaken veranstaltet und kuratiert er seit dessen Gründung 2009 Ausstellungen, Konzerte oder Lesungen. Für seine Bemühungen im Bereich Kunst erhielt Heinz Häsler 2013 den Kulturvermittlungspreis des Kantons Bern.