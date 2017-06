Beim Greenfield-Festival 2017 in Interlaken gelten restriktivere Zutrittsbestimmungen. Die Grösse des Gepäcks ist eingeschränkt, die Kontrollen schärfer.

Die Organisatoren des Greenfield-Festivals in Interlaken die Zutrittsregeln verschärft. So dürfen neu alle Taschen, Koffer und Rucksäcke von grösserem Format als A4 nicht mehr aufs Konzert- und Partyareal mitgenommen werden.

Auch kündigen die Organisatoren des am Mittwoch beginnenden Festivals "intensive Körperkontrollen" bei den Eingängen zum Konzert- und Partyareal an. Das schreiben sie in einem am Montag veröffentlichten "Sicherheitsupdate" auf ihrer Internetseite.

Die Verschärfung der Zugangskontrollen begründen die Festivalorganisatoren auf ihrer Facebook-Seite mit kürzlichen Ereignissen. Sie meinen damit offensichtlich das Festival "Rock am Ring" in Deutschland, das am Samstag wegen einer Terrorwarnung unterbrochen worden war.