Der berühmteste Sohn der Emmentaler Gemeinde Schangnau wird am Freitag mit Pauken und Trompeten empfangen.

In der Emmentaler Gemeinde Schangnau sind am Freitag Gross und Klein auf den Beinen. Im Dorf ist man mächtig stolz auf den «sensationellen Erfolg» und die «super Leistung» von Beat Feuz.

Der 30-Jährige Beat Feuz ist in Schangnau aufgewachsen. Ihm wird am Freitagabend in der Turnhalle ein weltmeisterlicher Empfang geboten. Zahlreiche Hände helfen mit, die Turnhalle zur Festhütte umzubauen.

Das Leintuch ist in Schangnau eine gefragte Ware. Zahlreiche Willkommensgrüsse schmücken zu Ehren von Skistar Beat Feuz die Wände von Häusern und Höfen.

Mit diesem leicht umgebauten Landwirtschaftsfahrzeug fährt Vater Feuz seinen Sohn am Freitagabend ins Festgelände:

Beat Feuz' Vater Hans freut sich auf die abendliche Feier zu Ehren seines berühmten Sohnes.

Ganz Schangnau ist auf Empfang. Und auch über dem Ortseingang hängt ein Transparent.