Wohlen will sich nicht an einer Studie rund um einen Zusammenschluss mit Bern beteiligen. Anders als etwa Ostermundigen.

Die Nachbargemeinden von Bern und Ostermundigen wurden angefragt, sich an dieser Machbarkeitsstudie zu beteiligen. Von einer solchen Studie will der Gemeinderat von aber Wohlen nichts wissen. Die Gemeinde engagiere sich schon heute stark in der Region, steht in einer Medienmitteilung.

Legende: Wohlen ist eine weitläufige Gemeinde. Hier das Dorf Wohlen mit Kirche und Gemeindeverwaltung. zvg/Gemeinde Wohlen

Der Gemeinderat bekenne sich aber zur weiteren engen Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden und ist durchaus auch an Zusammenschlüssen interessiert, insbesondere im Verwaltungsbereich. Genannt werden in der Mitteilung die Bereiche Soziale Dienste, Feuerwehr, Steuern und AHV-Zweigstelle.

Damit unterscheidet sich die Haltung Wohlens von jener in Bremgarten und Ostermundigen. Diese beiden Gemeinden haben entschieden, einen Zusammenschluss mit der Stadt Bern zu prüfen.