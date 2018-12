Die BLS hat sechs Areale rund um Bahnhöfe, die sie für den Bahnbetrieb nicht mehr braucht. Aber die Terrains sind in so guten Lagen, dass sie für den Liegenschaftsmarkt sehr attraktiv sind. Die BLS beginnt nun, diese Grundstücke zu «entwickeln». Das heisst: Neue Wohnungen und Gewerberäume in unmittelbarer Bahnhofnähe.

Attraktivere Bahnhöfe

«Wir wollen damit auch die Bahnhöfe attraktiver machen» sagt Joel Buntschu. Er leitet bei der BLS den Bereich Projekte und Areal-Entwicklung. Immerhin kann er sich mit einigen zehntausend Quadratmetern auf dem Liegenschaftsmarkt bemerkbar machen. In Bern, in Köniz, in Schwarzenburg, in Spiez oder in Burgdorf.

Dort ist das Steinhof-Quartier eigentlich bereit für eine Überbauung. Die BLS hat sich mit zwei anderen Grundeigentümern zusammengetan und will den alten Bahnhof verschieben und 100 neue Wohnungen bauen. «Das ist gut für Burgdorf», sagt Peter Hänsenberger, der Leiter der Baudirektion. Denn Burgdorf sei bereit. Eine Planungszone und Wettbewerbe garantieren städtebauliche Qualität.