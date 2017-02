Acht Kandidatinnen und Kandidaten haben sich am Podium des Regionaljournals und des Walliser Boten getroffen. Die Zuschauer erlebten einen unterhaltsamen Abend.

180 Walliserinnen und Walliser folgten der Einladung und waren im Zeughaus Kultur in Brig dabei. Sie hörten ein spannendes Duell zwischen Oskar Freysinger (SVP) und Christophe Darbellay (CVP), die sich angriffen in Bildungsthemen.

In den anderen Politrunden sprachen die Oberwalliser Kandidaten Esther Waeber-Kalbermatten, Sigrid Fischer-Willa und Roberto Schmidt über die Spitalpolitik. Die Unterwalliser Jacques Melly (CVP), Claude Pottier (FDP) und Jean-Michel Bovin (CSP Mitte-links) sprachen über Tourismuspolitik und Lösungen für die Bergbahnbranche.

Hoher Unterhaltungswert

Der Mix aus politischer Debatte und persönlichen Fragen fanden beim Publikum Anklang. Die Stegreifreden, bei denen die Politikerinnen und Politiker Reden halten zu einem fiktiven Thema, kamen besonders gut an. «Der Humor vieler Politiker hat mich positiv überrascht», sagte ein Zuhörer nach der Debatte. Einige störten sich an der Absage des prominten SP-Vertreters: «Esther Waeber hat sich der Debatte wenigstens gestellt», so eine Zuhörerin. Stéphane Rossini hatte seine Teilnahme letzte Woche ohne Angabe von Gründen abgesagt.

Das Podiumsgespräch wurde von Radio SRF und der Oberwalliser Tageszeitung «Walliser Bote» organisiert. Eingeladen waren alle Staatsratskandidaten der Regierungsparteien, Parteien mit Fraktionsstärke erhielten je einen Startplatz.