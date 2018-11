Prächtiger Bau mit engagiertem Innenleben. Am Gymnasium Kirchenfeld in Bern haben Schüler einen Flugverzicht erreicht.

Ein kleiner Entscheid mit grosser Wirkung: Für Maturareisen wird am Gymnasium Kirchenfeld künftig aufs Flugzeug verzichtet. Dies hat die Gesamtlehrerkonferenz auf Antrag der AG Umwelt beschlossen – eine kleine Gruppe von besonders in Umweltanliegen engagierten Schülerinnen und Schüler.

Die Berner Gymnasiasten sind 2018 mehrheitlich mit dem Zug auf Reisen gegangen.

Das Anliegen der Schüler: Man will ein umweltpolitisch profiliertes Gymnasium sein. Und als «Vorbild und Vorreiter mutig in eine grüne Zukunft schreiten». Mit dieser Mission stiess die AG Umwelt auf den Gängen, in den Klassen und im Lehrerzimmer eine intensive Debatte an.

Sehr zur Freunde von Co-Schulleiterin Elisabeth Schenk: «Die Diskussionen waren zum Teil hitzig, zum Teil erbittert und zum Teil konstruktiv», erinnert sie sich. Und das Wichtigste: «Das war für mich ein wichtiger Prozess, der zur politischen Bildung beigetragen hat.»

Das Buch zur Geschichte des Gymnasiums Kirchenfeld Das Buch «Der Gymer» – erschienen im Weberverlag – ist eine ausfürhliche Chronik des Gymnasiums Kirchenfeld. Besondere Ereignisse wie schulinterne Abläufe und Entwicklungen werden aufgeführt. Und in ausführlichen Interviews unter anderem mit aktuellen und ehemaligen Lehrerinnen und Lehrern macht die Autorin Birgit Stalder die Veränderung der traditonellen Institution spürbar.

