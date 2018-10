Wenn Super Mario, Sailor Moon, Spiderman und weitere Helden der Popkultur in Bern aufeinandertreffen, ist das etwas aussergewöhnlich. Vom 12. bis 14. Oktober sind die Superhelden in Bern am ersten Herofest zugegen. Unter anderem werden die neusten Games vorgestellt, es hat eine grosse eSports-Bühne, auf der sich die besten Computer-Spieler messen und es gibt eine grosse LAN-Party.

Bild 1 / 5 Legende: Schon am Eingang muss sich der Besucher entscheiden, ob er oder sie für Team rot oder blau spielt. SRF Bild 2 / 5 Legende: Auch bekannte Game-Hersteller sind in Bern vertreten. SRF Bild 3 / 5 Legende: Über 2000 Besucher an der LAN-Party. SRF Bild 4 / 5 Legende: Ein Monster als Kostüm, welches über drei Meter hoch ist. SRF Bild 5 / 5 Legende: Cosplayfiguren erhalten in Bern eine spezielle Bühne. SRF

Auch der Bereich «Cosplay» ist am Herofest wichtig. Leute, die sich fantasievoll verkleiden, meist als Computer-Figur, erhalten in Bern eine Bühne. Dabei bewertet eine Jury wie das Kostüm gemacht wurde, wie sich jemand in eine Figur einlebt, wie sie sich präsentiert und bewegt. Cosplay - was Kostüm und spielen heisst - wird auch als eine Art Kunst angesehen.

Auf grosses Interesse ist die «LAN-Party» gestossen. Mit 2048 Teilnehmern ist die Ausgabe in Bern die grösste der Schweizer Geschichte. An einer LAN-Party spielen hauptsächlich junge Männer in einem geschlossenen Netzwerk gegen oder miteinander. Oft wird bei solchen Partys ohne Pause und Schlaf durchgespielt.