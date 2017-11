Nur neun Personen haben im Herbst ihre Ausbildung im neu geschaffenen Studiengang an der Fachhochschule in Visp begonnen. Der Studiengang wurde gegründet, damit man auch im Wallis einen Bachelor in Pflege absolvieren kann.

« Wir möchten hier im Wallis eine Perspektive bieten. » Christophe Darbellay

Bildungsminister Kanton Wallis

Aber: «83 Personen aus dem Wallis lassen sich im Moment trotzdem in einem anderen Kanton ausbilden», sagte Bildungsminister Christophe Darbellay an einer Medienkonferenz. Das sei problematisch: «Diese Leute werden kaum wieder zurück ins Wallis kommen und hier arbeiten.» Aber im Wallis fehlen Fachkräfte.

Das Problem und die Lösung

Für das dreijährige Studium an der Fachhochschule brauchte man bisher einen Maturitätsabschluss. Aber: «Viele wollen keine Maturität machen und keine akademische Ausbildung absolvieren. Viele wollen einfach mit Menschen arbeiten», sagt Stefan Bumann, Chef der Dienststelle für Hochschulwesen.

« Viele junge Leute wollen keine Matura machen. » Stefan Bumann

Chef Dienststelle für Hochschulwesen

Neu soll man deshalb in Visp an der Fachhochschule auch ohne Matur studieren können und sich zur Pflegefachfrau ausbilden lassen. «Wir sind zuversichtlich, dass im nächsten Jahr rund 15 Personen die Ausbildung beginnen», so Stefan Bumann.