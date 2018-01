Freiburg lockt mit internationalem Wettbewerb Firmen an

Die Lebensmittelindustrie ist stark im Kanton Freiburg. Mit Innovation soll sie noch stärker werden.

Freiburgs Landwirtschaft und die Lebensmittelindustrie machen zwanzig Prozent der schweizerischen Landwirtschaftsproduktion aus. In Freiburg sind Firmen wie Nestlé, der Fleischverarbeiter Micarna oder der Milchverarbeiter Cremo tätig. Diese Firmen lancieren nun mit dem Staat einen internationalen Wettbewerb.

Der Wettbewerb «Agri & Co Challenge» will Freiburgs Lebensmittelindustrie noch weiter stärken. Gesucht sind Projekte rund um Lebensmittel, Landwirtschaft und Biomasse. Die zehn Siegerfirmen können sich auf dem Innovationsgelände in St. Aubin niederlassen. Dort stehen 100 Hektaren Land zur Verfügung. Der Siegerpreis beinhaltet:

Gratis zwei Jahre Landwirtschaftsflächen und Labors benutzen

Zwei Jahre gezieltes Coaching

30’000 Franken in bar

«Wir erhoffen uns eine neue Dynamik», sagt Staatsrat Olivier Curty. Profitieren solle sowohl der Kanton als auch die ansässigen grossen Firmen dieser Branche.

Die Sieger des Wettbewerbs werden im November 2018 bekanntgegeben.