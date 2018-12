Wer in Jeizinen eine Rechnung per E-Banking bezahlen will, der begibt sich am besten in den Wartesaal der Luftseilbahn, denn das ist der Ort im Dorf, wo es die beste Internet-Verbindung gibt.

Knapp 40 Einwohner zählt das Dorf, das zur politischen Gemeinde Gampel (VS) gehört. In der Ferienzeit vervielfacht sich diese Zahl wegen der vielen Chalet- und Zweitwohnungsbesitzer.

Langes Warten

Vergeblich hatten die Jeiziner vor einigen Jahren gehofft, dass ihr Dorf schnelles Internet bekomme. Damals wurde Gampel im Talgrund ans Glasfasernetz angeschlossen. Die Einwohner in Jeizinen hingegen wurden vertröstet und es dürften noch sieben bis acht weitere Jahre vergehen, bis das Bergdorf Anschluss ans Glasfasernetz finden wird.

Dank Richtfunk aus dem Funkloch

Solange wollen die Jeiziner indes nicht mehr warten. Nun hat ein Appenzeller Internet-Unternehmer eine alternative Lösung im Dorf installiert. Die Richtfunk-Technologie erlaubt schnelles Internet bei vergleichsweise kleinem Installationsaufwand.

Legende: Richtfunk-Technologie ermöglicht schnelles Internet in Jeizinen. SRF

«Wir müssen keine baulichen Massnahmen ergreifen. Wir können die Daten ganz einfach per Funk übertragen. Der Kunde braucht lediglich Sichtkontakt zu unseren Antennen», erklärt Markus Breitenmoser. Nun hofft er darauf, in der Region rund um Jeizinen bis zu 300 Abonnenten für sein Produkt zu gewinnen.