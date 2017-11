Zur Person

Niklaus Brantschen kam 1937 in Randa zur Welt. Er besuchte das Kollegium in Brig und trat mit 22 Jahren dem Jesuitenorden bei. Brantschen ist Jesuit, katholischer Priester und Zen-Meister. Er leitete viele Jahre das Lassalle-Haus in Bad Schönbrunn, das er als Meditations- und Bildungszentrum für interreligiöse Begegnungen bekannt machte.