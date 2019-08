Zweieinhalb Stunden am Tag chatten und surfen Jugendliche heute im Durchschnitt mit dem Smartphone. Die Organisation Blaues Kreuz Bern-Solothurn-Freiburg will die Jungen nun etwas vom Handy weg – und auf andere Gedanken bringen. Denn: «Es kann sein, dass man sich weniger mit der Familie abgibt, mit Freundinnen und Freunden oder mit Hobbys», sagt Markus Wildermuth vom Blauen Kreuz.

Zeit ist Geld

Mit dem Projekt «Zeitgewinn» sollen Schülerinnen und Schüler sensibilisiert und deren Smartphone-Kompetenz gestärkt werden. Mit einer App, die die ungenutzte Smartphonezeit misst, soll der Gebrauch des Handys insbesondere in der Zeit zwischen 18 und 22 Uhr reduziert werden.

Wie die App «Zeitgewinn» funktioniert Zwei Monate lang misst die App die ungenutzte Smartphone-Zeit der Schülerinnen und Schüler. Je weniger Zeit sie am Handy verbringen, umso mehr Credits erhalten sie. Die Credits der einzelnen Jugendlichen werden pro Klasse zusammengerechnet und mit den anderen teilnehmenden Klassen verglichen. Die zehn besten Klassen erhalten je 300 Franken für die Klassenkasse.

«Die Jugendlichen sind zum Teil zu viel und unkontrolliert am Smartphone», sagt Markus Wildermuth. Das Angebot richtet sich an Oberstufen-Schülerinnen und Schüler. Die Idee hinter dem Projekt: Wer weniger Zeit am Smartphone verbringt, gewinnt Zeit für anderes. Und wenn alle aus der Klasse am gleichen Strang ziehen, gibt es, neben mehr Freizeit, auch mehr Geld in der Klassenkasse.