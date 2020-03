Frau Mathe ist Seniorin. Zusammen mit ihrem Mann lebt sie in Biel. Jetzt, wo sie beide zur Risikogruppe gehören, gehen sie nicht mehr nach draussen. «Wissen Sie, wir würden eine Ansteckung nicht überleben», sagt Frau Mathe. Über das Bieler Projekt «Solidarité» hat sie Hilfe gefunden: Tabea Schär und Nicola Kaeslin erledigen für sie den Einkauf.

So funktioniert die Einkaufs-Hilfe Bild 1 / 5 Legende: Nicola Kaeslin und Tabea Schär studieren beide und bieten wegen der Corona-Krise freiwillig ihre Hilfe an. Sie kaufen ein für Menschen, die besser zu Hause bleiben. Matthias von Wartburg/SRF Bild 2 / 5 Legende: Egal, was die Leute bestellen: Die Studierenden kaufen es ein und liefern es direkt nach Hause. Meistens seien es aber grössere Mengen, als nur für den täglichen Bedarf. Matthias von Wartburg/SRF Bild 3 / 5 Legende: «Grüessech! Wir haben für Sie eingekauft und sind gleich bei Ihnen», sagt Tabea Schär am Telefon. Matthias von Wartburg/SRF Bild 4 / 5 Legende: 80 Franken und 70 Rappen hat der Einkauf gekosten. Darüber hat Tabea Schär ihre Kundin per Telefon informiert, diese deponierte daraufhin eine 100er-Note vor der Tür. Tabea Schär hinterlegt ihr das Wechselgeld. Matthias von Wartburg/SRF Bild 5 / 5 Legende: Nach dem Einkauf deponiert die Studentin die Lebensmittel vor der Tür. Matthias von Wartburg/SRF

Die beiden Studierenden sind kein Einzelfall. Tausende Menschen in der ganzen Schweiz bieten in diesen Tagen freiwillig ihre Hilfe an.

Was wichtig ist

Bei der Berner Sektion des Schweizerischen Roten Kreuzes gibt es viele Anfragen. Ein Altersheim habe sich gemeldet und um Hilfe gebeten. Das sei schwierig, die Freiwilligen seien nicht für die Pflege geschult und könnten mehr schaden als helfen. Deshalb sei es besonders wichtig, die freiwillige Hilfe richtig einzusetzen.

Ein weiteres Problem sei, dass viele ältere Menschen die Hilfsangebote gar nicht auffinden, da diese im Internet publiziert seien. Dieser Schwierigkeit ist sich auch die Organisation Pro Senectute bewusst. Sie kontaktieren ihre Kundinnen und Kunden direkt per Telefon, um sie auf die Angebote aufmerksam zu machen.