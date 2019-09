In Moutier (BE) haben über 3000 Personen gegen das neuste Gerichtsurteil zur Abstimmung über die Kantonszugehörigkeit demonstriert.

Der Kanton Bern habe die «Demokratie begraben», erklärten sie.

3000 bis 4000 Personen nahmen an der Kundgebung am Freitagabend in Moutier teil, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort schätzte. Viele waren schwarz gekleidet, um das «Begräbnis der Demokratie» zu symbolisieren.

Legende: Die Projurassier in Moutier gehen wegen dem jüngste Gerichtsurteil auf die Strasse. Keystone

Schweigend führten sie einen «Trauerzug» durch, vom Bahnhof zum Rathaus, vorbei am Stammsitz der Separatisten, einem Restaurant. Zu Zwischenfällen kam es nicht.