Die HKB greift Beat Wampflers Projekt «Käse beschallen» auf. Im Rahmen der Reihe «HKB geht an Land» werden Studierende im Herbst 2018 in Burgdorf an verschiedenen Kulturprojekten arbeiten. Mit Wampfler werden sie zu erforschen versuchen, welchen Einfluss Musik auf reifenden Käse hat.