Immer mehr Städte schützen Grossanlässe mit Betonsperren. Die Freiburger Firma Robor hat nun ein System entwickelt, damit solche Sperren in wenigen Sekunden geöffnet werden können. Co-Geschäftsführer Guido Meuwly: «So kann im Notfall beispielsweise eine Ambulanz durchgelassen werden.»

Am Weltwirtschaftsforum WEF in Davos nächste Woche wird das System getestet «Bisher mussten wir die Betonelemente mit Gabelstapler verschieben», sagt Roland Wyss von der Bündner Kantonspolizei. Besteht die mobile Sperre den Härtetest, sollen nächstes Jahr am WEF weitere dazukommen.