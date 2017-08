Unter der Leitung von SP-Grossrat Bernhard Antener begleitete die Gruppe die zähe Suche der BLS nach einem neuen Standort für eine Werkstätte. Nach langer Suche und vielen Abklärungen kam als möglicher Standort das Gebiet «Chliforst Nord» bei Bern in Frage. In der Bevölkerung regte sich dagegen allerdings heftiger Widerstand.



Die SBB brachte ihr Angebot Anfang August überraschend ins Spiel. Die Berner Kantonsregierung verlangte daraufhin konkretere Angaben von der SBB. Diese hat der Regierungsrat erhalten, wie er am Mittwoch mitteilte. Das Angebot der SBB fällt in eine heikle Zeit, in der sich die Bundesbahn und die Privatbahn BLS nicht einig sind. Die beiden zanken sich um Fernverkehrslinien.