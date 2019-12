Der Wolf ist für die Schweizerinnen und Schweizer ein emotionales Thema. National- und Ständerat debattierten 17 Stunden lang über das neue Jagdgesetz – und nahmen es im September schliesslich in revidierter Form an. Abschüsse des Wolfes sollen so auch in Schutzgebieten möglich sein. Dagegen ergriffen Umwelt- und Tierschutzorganisationen umgehend das Referendum. Mit bereits 70’000 Unterschriften kommt dieses zustande. Die Unterschriften sollen am 9. Januar 2020 bei der Bundeskanzlei eingereicht werden. Damit wird es eine Abstimmung über das Gesetz geben.