In Murten können Schülerinnen und Schüler der Oberstufe ab dem Sommer bilinguen Unterricht besuchen.

Mathematik auf Deutsch und Biologie auf Französisch: Schülerinnen und Schüler haben ab dem neuen Schuljahr die Wahl. Sie können sich für zweisprachige Klassen anmelden. Das Projekt ist für Jugendliche, die gut Deutsch und Französisch können. Daran teilzunehmen ist für die Jugendlichen freiwillig. Auch die Lehrpersonen können mitmachen, müssen aber nicht. Das Projekt kommt nur zu Stande, wenn sich genügen Interessierte anmelden.

Im Kanton Freiburg gibt es schon ähnliche Projekte. Der Kanton Freiburg schreibt in einer Mitteilung, die zweisprachige Klasse in Murten sei ein Novum. Bis jetzt waren solche Projekte zeitlich immer befristet. Der Kanton will solche Projekte gezielt fördern.