Entscheid des Oberamtmanns des Saanebezirks: Nur die Läden in der Rue de Lausanne dürfen an Maria Empfängnis öffnen.

Läden in Freiburg mehrheitlich geschlossen

Das Ringen um die Öffnungszeiten an einem Feiertag

Der katholische Feiertag Maria Empfängnis vom 8. Dezember fällt auf einen Samstag. Die Ladenbesitzer in der Rue de Romont und Rue de Lausanne wollen trotzdem offen haben. Sie haben deshalb einen Weihnachtsmarkt organisiert. Die Stadtregierung erteilte darauf hin eine Sonderbewilligung. Doch die Gewerkschaft Unia reichte einen Rekurs ein.

Nur wenige Läden offen

Nun hat der Oberamtmann des Saanebezirks entschieden, dass die Läden in der Rue de Romont geschlossen bleiben müssen. Ein bisschen Strassenanimation reiche nicht für eine Ausnahme. Die Läden in der Rue de Lausanne hingegen dürfen öffnen. Dies, weil sie in der Tourismuszone liegen.