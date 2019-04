Auch wer in der Szene bereits bekannt ist, profitiert von der Künstlerbörse. Zum Beispiel das Duo Jobert & Pancetta.

Die Thuner Künstlerbörse gilt als Schaulaufen der Kleinkunstszene. Wortakrobatinnen, Tänzer und Musikerinnen zeigen Ausschnitte aus ihrem Programm und hoffen darauf, von Veranstalterinnen und Veranstaltern entdeckt zu werden.

Hier kommen die Leute auf uns zu.

Der Berner Robert Stofer (61) und die Senslerin Eveline Dietrich (49) stehen seit bald zwanzig Jahren als Duo Jobert & Pancetta auf der Bühne. Auch wenn sie in der Kleinkunstszene quasi alte Hasen sind, schätzen sie die Künstlerbörse in Thun. «Hier kommen die Leute auf uns zu und nicht wir müssen sie kontaktieren», so Dietrich, «das ist angenehm.»

Legende: Das Duo Jobert und Pancetta bei ihrem Auftritt an der Künstlerbörse in Thun. Elisa Häni/SRF

Das Duo tritt zum dritten Mal an der Künstlerbörse auf. «Aber auch wenn wir nicht aufgetreten sind, haben wir jeweils einen Stand aufgestellt», sagt Stofer. «Um nicht in Vergessenheit zu geraten.» Wie viele Angebote ihnen die Künstlerbörse jeweils eingebracht hatte, ist unterschiedlich. Nach dem ersten Auftritt vor vierzehn Jahren seien sie relativ wenig gebucht worden. «Das zweite Mal lief es sehr gut. Es ergaben sich etwa 15 Auftritte.»