Der Kinder-Kulturtreff in Brig will die Kreativität von Kleinkindern fördern. Auch die Jüngsten sind willkommen.

Jeden Donnerstagnachmittag bietet das Zeughaus Kultur in Brig-Glis ein spezielles Programm für Kleinkinder und ihre Eltern, Grosseltern oder Begleitpersonen an. So soll die jüngste Generation mit professionellem Theaterschaffen und Musik in Kontakt kommen.

Das Programm eignet sich teilweise für Zweijährige oder noch jüngere Kinder.

Bild 1 / 4 Legende: Durchschnittlich 70 Kinder und ihre Begleitpersonen nutzen das Kulturangebot im Zeughaus Kultur Brig. Priska Dellberg/SRF Bild 2 / 4 Legende: Der Kreativität der Kleinkinder sind fast keine Grenzen gesetzt. Priska Dellberg/SRF Bild 3 / 4 Legende: Die beiden Leiterinnen des Kinder-Kulturtreffs: Carina Pousaz (hinten) und Jennifer Skolovski. Priska Dellberg/SRF Bild 4 / 4 Legende: So sieht es im Zeughaus Kultur Brig nach dem kreativen Schaffen aus. Priska Dellberger/SRF

Das Angebot in Brig ist zwar nicht einzigartig – auch andere Theater in der Schweiz bieten Programme für Kleinkinder an. In dieser Form und in dieser Häufigkeit hat der Kinder-Kulturtreff im Oberwallis jedoch einen Modellcharakter. Und er ist beliebt.

Seit der Lancierung vor fünf Jahren wird während der Theatersaison fast jeden Donnerstag ein neues Programm angeboten. Der Eintritt ist kostenlos. Die Organisatorinnen zählen durchschnittlich 70 Kinder.