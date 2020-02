Nach dem ersten bestätigten Coronavirus-Fall in der Schweiz trifft der Kanton Bern Vorkehrungen für Quarantäne-Plätze. Dafür haben die Behörden im ehemaligen und leerstehenden Jugendheim von Prêles zwei Wohnungen vorbereitet. In den beiden Wohnungen liessen sich rund zwei Dutzend Personen unterbringen und betreuen, teilte der Kanton Bern am Mittwoch mit.

Wenn möglich zuhause bleiben

Bei Bedarf könne man in Prêles auch eine Gruppe von Menschen gemeinsam an einem Ort in Quarantäne nehmen. Die Behörden der Gemeinde Plateau de Diesse seien über die Präventionsmassnahmen informiert, hiess es weiter. Grundsätzlich strebt das Kantonsarztamt an, dass Personen ohne Krankheitszeichen eine 14 Tage dauernde Quarantäne nach Möglichkeit zu Hause verbringen können.

Keine Auswirkungen auf Berner Fasnacht

Auf die Durchführung der Berner Fasnacht hat das Auftreten des Coronavirus in der Schweiz keine Auswirkungen. Man erwarte nicht, dass aus dem vom Virus betroffenen Kanton Tessin oder aus Norditalien besonders viele Leute anreisen würden, sagt die Berner Kantonsärztin auf Anfrage. Garantieren könne man dies jedoch nicht.